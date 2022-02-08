Рижанин рассылал порно и использованные презервативы известным шахматисткам

С 2009 по 2019 год письма получили минимум 15 девочек или молодых женщин, которых объединяет профессиональная игра в шахматы. В том числе — петербурженки Анастасия Боднарук, Анна Стяжкина и Дина Беленькая. Некоторые получали послания несколько раз, якобы от других шахматистов и шахматисток, но с общими приметами: вырезками из порножурналов, спермой в презервативах и почтовой маркой в виде цветка, барсука или космического спутника.

Многие предпочли не афишировать, что получали письма и не считали важным установить личность отправителя. Но были и такие, кто пытался привлечь к расследованию российские правоохранительные органы. Так, мама пятикратной чемпионки мира по шахматам Бибисары Асаубаевой обращалась в полицию, а потом пыталась самостоятельно разобраться в ситуации. По данным источника "Медузы", одно время отправку писем расследовал Следственный комитет Российской Федерации, но состава преступления не усмотрел.

Не до конца ясно, как отправитель узнавал реальные адреса шахматисток. Пострадавшие девушки и их родители считают, что этот человек мог, был связан с организацией шахматных турниров, или купил "базу в переходе в Питере", а может и украл из Российской шахматной федерации… Впрочем, не исключается, что эти данные можно найти в открытом доступе в интернете.

Проведя тщательное расследование с использованием графологической экспертизы и анализа почты отправителя, "Медуза" взялась утверждать, что может быть 40-летний шахматист Андрей Стребков из Риги. В материале утверждается, что он пишет рассказы на сайте "Проза.ру" и, предположительно, скрывается на форумах под ником "Кот Афромеева" — он и раньше отличался оскорбительными высказываниями в адрес шахматисток.

"Медуза" смогла дозвониться на мобильный номер, зарегистрированный на Стребкова, но человек ответившей на звонок назвал себя "посторонним", согласившись что-либо "передать" Стребкову, а потом отключил номер. На письма, направленные "Медузой" на оба имейла Стребкова, шахматист также не ответил.