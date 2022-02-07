Военный парад в честь Дня независимости пройдет несмотря на вспышку коронавируса в стране
Несмотря на то, что президентский прием в День независимости 24 февраля был отменен, военный парад Сил обороны Эстонии и союзников в центре Таллинна состоится несмотря на вспышку коронавируса в стране.
Младший лейтенант Лийс Ваксманн из коммуникационного отдела Сил обороны подтвердила Delfi, что согласно имеющейся на данный момент информации, военный парад на площади Вабадузе 24 февраля состоится.
Она отметила, что Силы обороны будут тщательно сотрудничать с Департаментом здоровья, чтобы исходить из установленных правительством ограничений и рекомендаций департамента.
Точную информацию о предстоящем мероприятии должны сообщить на следующей неделе.
В 2021 году парад Сил обороны в честь Дня независимости был отменен из-за ситуации с коронавирусом в стране.