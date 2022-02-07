Лидер Isamaa: правительство хочет отменить требования по эстонскому языку в русских школах(4)
Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер считает, что предложение министра образования и науки Лийны Керсна, согласно которому окончить основную школу можно будет независимо от результатов экзаменов, будет означать и отмену требования знания эстонского языка для учеников русских школ.
По мнению Сеэдера, инициатива министра идет вразрез с государственными приоритетами.
"Если правительство откажется от уровневого экзамена по эстонскому языку, то тем самым русскоязычным школам и ученикам будет дан сигнал, что знание эстонского языка не является необходимым", — сказал Сеэдер.
"Если до сих пор можно было считать, что при коалиции Партии реформ и Центристской партии в переходе на эстоноязычное образование имеется застой, то теперь есть угроза, что произойдет очень большой откат. Отмена уровневого экзамена по эстонскому языку — нашему государственному языку — на самом деле это и будет означать", — считает Сеэдер.
В настоящее время государственная учебная программа устанавливает, что основную школу заканчивает ученик, у которого оценки по учебным предметам за последний год как минимум "удовлетворительно", кто выполнил творческую работу по третьей школьной ступени, и кто сдал по меньшей мере на "удовлетворительно" экзамен по эстонскому языку, математике и еще один экзамен по своему выбору. Предложение министра Лийны Керсна предполагает отмену требования о том, что нужно сдать экзамен по эстонскому "по меньшей мере с удовлетворительным результатом", отмечается в пресс-релизе партии Isamaa ("Отечество").
В 2020 и 2021 годах выпускные экзамены в основной школе отменили из-за дистанционного обучения, но это исключение. Министерство образования тогда сообщило, что не следует причинять детям дополнительный стресс, и отвязало результаты экзаменов от окончания школы, напоминает rus.err.
"Это исключение позволило увидеть, как это работает, и в этом году планируем сделать из исключения правило", — пояснила руководитель отдела политики в области общего образования Минобразования Юлле Матсин.
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