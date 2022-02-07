ГРАФИК | Во вторник электричество снова подорожает: утром лучше отключить все электроприборы

В ранние часы вторника цена за мегаватт-час электроэнергии составит около 100 евро, но с 6:00 начнет расти и достигнет почти 200 евро. Начиная с 18:00 цена начнет снижаться и в последние часы дня составит менее 100 евро.

Самая низкая цена будет вечером в 23:00 — всего 75,10 евро за мегаватт-час. Самая высокая — утром в 8:00, 198 евро за мегаватт-час.

Для Эстонии среднесуточная цена электроэнергии на бирже Nordpool составит 126,66 евро за мегаватт-час. Для Финляндии — 95,85 евро.

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