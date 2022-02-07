Департамент здоровья рассматривает возможность допустить к работе бессимптомных инфицированных

"Сейчас обсуждается целесообразность и возможность распространения этого решения и на другие сферы, так сказать на работников первой линии. Переговоры ведутся, и возможно будет так, что не только сотрудники медицинских учреждений, но и другие работники смогут попасть под это исключение", — сказала Донченко ERR.

По ее словам, показателем является то, чтобы у человека в течение 24 часов не было повышенной температуры и при этом он не принимал жаропонижающих средств — симптомы могут присутствовать, но они должны проходить.

"Это должно быть обдуманным решением, его следует принимать вместе с семейным врачом. Если работодатель решает, что ему действительно на работе нужен сотрудник, то он должен учитывать все возможные риски. Тогда следует носить респиратор без клапана. Это может быть либо респиратор типа FFP2, либо FFP3", — сказала Донченко.

На вопрос, когда такое решение может появиться, Донченко ответила: "Сейчас трудно сказать. Я знаю, что переговоры на эту тему ведутся, решение примет правительство Эстонии. Мы с представителями Министерства социальных дел это обсуждали".