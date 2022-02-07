Проблемы соперников с костюмами помогли сборной России выиграть первую медаль за 54 года

В советское время единственную медаль в этом виде программы удалось выиграть на Олимпийских играх в Гренобле (1968 год). Тогда обладателем золота стал Владимир Белоусов.

За Россию выступали Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова.

Командам Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезоном, это помогло россиянам подняться столь высоко в финальном протоколе.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Командный микст

1. Словения – 1001,5

2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Екатерина Аввакумова, Евгений Климов) – 890,3

3. Канада – 844,6

4. Япония – 836,3

5. Австрия – 818,0

6. Польша – 763,2

7. Чехия – 722,8

8. Норвегия – 707,9

9. Германия – 350,9

10. Китай – 229,8

Эстонские спортсмены в этом виде программы не участвовали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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