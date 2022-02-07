Проблемы соперников с костюмами помогли сборной России выиграть первую медаль за 54 года(50)
В советское время единственную медаль в этом виде программы удалось выиграть на Олимпийских играх в Гренобле (1968 год). Тогда обладателем золота стал Владимир Белоусов.
За Россию выступали Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова.
Командам Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезоном, это помогло россиянам подняться столь высоко в финальном протоколе.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Командный микст
1. Словения – 1001,5
2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Екатерина Аввакумова, Евгений Климов) – 890,3
3. Канада – 844,6
4. Япония – 836,3
5. Австрия – 818,0
6. Польша – 763,2
7. Чехия – 722,8
8. Норвегия – 707,9
9. Германия – 350,9
10. Китай – 229,8
Эстонские спортсмены в этом виде программы не участвовали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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