07.02.2022, 15:55
В Тарту задержали серийного вора
Foto: Argo Ingver
3 февраля в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Тарту на Раади-Круусамяэ были совершены кражи в четырех различных домах.
Преступник разбил оконные и дверные стекла и проник внутрь. Полиция начала собирать информацию на месте происшествия, в результате чего на следующий день в качестве подозреваемого был задержан 26-летний мужчина.
Согласно собранным в ходе следствия данным, есть основание полагать, что мужчина причастен к другим кражам. Также он ранее привлекался к уголовной ответственности. В субботу подозреваемый был взят под стражу с разрешения суда, поскольку, находясь на свободе, он может, по мнению прокуратуры, продолжить совершать преступления.