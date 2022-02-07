В Тарту задержали серийного вора

Преступник разбил оконные и дверные стекла и проник внутрь. Полиция начала собирать информацию на месте происшествия, в результате чего на следующий день в качестве подозреваемого был задержан 26-летний мужчина.

Согласно собранным в ходе следствия данным, есть основание полагать, что мужчина причастен к другим кражам. Также он ранее привлекался к уголовной ответственности. В субботу подозреваемый был взят под стражу с разрешения суда, поскольку, находясь на свободе, он может, по мнению прокуратуры, продолжить совершать преступления.