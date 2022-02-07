В прошлом году количество заключенных в Эстонии значительно сократилось

Количество заключенных в Эстонии снижается уже на протяжении нескольких лет, как и количество зарегистрированных преступлений. В начале прошлого года в тюрьмах и арестантских домах находилось в общей сложности 2348 заключенных, а на конец года — 2181 человек. Сократилось и количество лиц, находящихся под уголовным надзором: на начало года их было 3844 человек, а на конец года — 3748 человек. Увеличилось количество заключенных в тюрьмах открытого типа: на начало года там было 122 заключенных, а на конец года — 185 человек.

”Предоставление людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы, осмысленной деятельности для снижения рисков рецидивизма является наряду с заключением не менее важной целью, поскольку только тогда есть надежда, что, выйдя из тюрьмы, они смогут выбрать законопослушный путь, используя приобретенные навыки. Поэтому я особенно рад, что, несмотря на продолжающееся распространение вируса, нам удалось почти вдвое увеличить участие как в социальных программах, так и в курсах по изучению государственного языка. Кроме того, участие в трудоустройстве также высоко”, — сказал отвечающий за пенитенциарные учреждения вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

В 2021 году социальные программы прошли 968 осуждённых (в 2020 году — 472), 1058 лиц, находящихся под уголовным надзором (в 2020 году — 837) и 30 арестованных (в 2020 году — 32). Наибольшее количество участников в этом году вновь было в социальной программе Eluviisitreening (окончили 760 чел.), которая ориентирована на зависимых и злоупотребляющих вызывающими зависимость веществами.