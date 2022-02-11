ЧП и криминал
11.02.2022, 10:30

Пропавшая в Ида-Вирумаа женщина нашлась

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Foto: Anni Õnneleid

В понедельник, 7 февраля, полиция просила помощи общественности в поисках 61-летней Ирины, которая пропала в Нарве.

Полиции поступило сообщение о пропаже Ирины, с которой близкие общались в последний раз в четверг, 3 февраля.

Сообщалось, что по состоянию здоровья без посторонней помощи она может попасть в беду.

Сегодня, 11 февраля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Олтга Эскор сообщила, что пропавшая в Нарве Ирина сама вернулась домой и с ней все в порядке.

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