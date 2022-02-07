Может попасть в беду. Полиция ищет пропавшую в Ида-Вирумаа женщину

Полиции поступило сообщение о пропаже Ирины, с которой близкие общались в последний раз в четверг, 3 февраля. Полиция собирает информацию о том, куда могла направиться Ирина и где она может находиться.

Рост Ирины примерно 162 см, она худощавого телосложения. На Ирине была длинная чёрная куртка. По состоянию здоровья без посторонней помощи она может попасть в беду.

Всех, кто видел эту женщину или знает, где она находится, полиция просит позвонить на номер 112.

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