07.02.2022, 14:11
Может попасть в беду. Полиция ищет пропавшую в Ида-Вирумаа женщину(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи общественности в поисках 61-летней Ирины, которая пропала в Нарве.
Полиции поступило сообщение о пропаже Ирины, с которой близкие общались в последний раз в четверг, 3 февраля. Полиция собирает информацию о том, куда могла направиться Ирина и где она может находиться.
Рост Ирины примерно 162 см, она худощавого телосложения. На Ирине была длинная чёрная куртка. По состоянию здоровья без посторонней помощи она может попасть в беду.
Всех, кто видел эту женщину или знает, где она находится, полиция просит позвонить на номер 112.
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