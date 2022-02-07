Латвийского саночника на Олимпиаде ударил видеооператор

"Ваш зарубежный коллега из-за своего "профессионализма" ударил меня по лбу большой камерой. Это было довольно "приятно", — сказал Дарзниекс, показав огромный синяк. — Это немного выбило меня из равновесия. После этого были допущены ошибки на выходе из круга. Не знаю, почему меня развернуло при выходе из 13 виража".

Дарзниекс занимал лишь 22-е место после первых двух попыток, но все же получил право на участие в заключительном заезде, куда попадали двадцать лучших спортсменов по итогам трех попыток. В конечном счете Дарзниекс завершил Олимпиаду на 18-м месте. Четыре года назад в Пхенчхане он был 24-м.

Два других латвийских саночника выступили успешнее. Гинтс Берзиньш стал седьмым, а Кристерс Апарьодс занимал четвертое место после трех заездов и реально претендовал на медаль, но допустил грубейшую ошибку на последних метрах дистанции в заключительной попытке и остался пятым.

Олимпийским чемпионом стал немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг. Для него это первое личное олимпийское золото в карьере. Серебро завоевал австриец Вольфганг Киндль. Бронза — у итальянца Доминика Фишналлера. В соревнованиях участвовали 34 спортсмена.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.