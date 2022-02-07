Семейным врачам выплатят дополнительную зарплату в размере 4,7 млн евро(8)
На этой неделе Больничная касса начнет выплачивать центрам семейной медицину дополнительную премию за работу по вакцинации против COVID-19. Всего по результатам работы по вакцинации центры семейной медицины получат 4,7 миллиона евро.
В прошлом году Правительство решило выделить дополнительные средства для выплаты дополнительной зарплаты за эффективность работы по вакцинации против COVID-19 центрам семейной медицины в соответствии с фактически достигнутыми результатами. Больничная касса Эстонии совместно с Эстонским Союзом семейных врачей разработала критерии выплаты вознаграждения за результаты работы, которые были утверждены решением Правления Больничной кассы. В течение недели, начинающейся 7 февраля, Больничная касса будет платить врачам общей практики плату за результат проведенной работы.
Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, отметила, что такие дополнительные выплаты для врачей семейной медицины необходимы, чтобы как можно больше людей были защищены от тяжелого перенесения заболевания. «Мы можем противостоять COVID-19 только при максимально широком охвате вакцинацией. Семейные врачи сыграли неоценимую роль в работе по вакцинации, и мы благодарны им за эту дополнительную работу», — добавила Фридеманн.
Дополнительная зарплата для поддержки работы по вакцинации рассчитывается на основании восьми критериев, которые учитывают вклад семейных врачей в период с 30 сентября до конца декабря прошлого года, а также предыдущий этому период.
При расчете оценивался охват вакцинацией больных разных возрастных групп в регистре семейного врача, эффективность работы также оценивалась в отношении конкретного уезда и всего населения страны. Также при расчете оценивалась степень вклада семейного врача в вакцинацию за пределами здания центра семейной медицины и его работа по вакцинации лиц, не принадлежащих его регистру. Кроме этого учитывалось, проводил ли семейный врач дополнительную деятельность по продвижению вакцинации и использовал ли он общегосударственную регистратуру или поддерживал весь процесс вакцинации посредством общественных средств массовой информации.
По словам Ли Валликиви, Председателя Правления Эстонского Союза семейных врачей, эстонские семейные врачи провели сложную и последовательную работу для того, чтобы население Эстонии было охвачено вакцинацией на таком уровне, который позволяет обществу оставаться максимально открытым. «В условиях первоначального дефицита вакцины и скептицизма в отношении вакцин, дезинформации и постоянно мутирующего коронавируса семейные врачи проделали очень хорошую работу и действительно во всех отношениях заслужили это признание», — пояснила Валликиви.
Результаты работы центров семейных врачей были собраны по состоянию на 3 января. Более 70% охвата населения в возрасте 12+ достигло в общей сложности 51,4% регистрах семейных врачей, а охватов в объеме более 80% - 7,6% регистров семейных врачей. Средний охват в возрастной группе 12+ по всем регистрам составил 69,5%.
Охват более 80 % в возрастной группе 60+ был достигнут в 46,3 % регистрах семейных врачей, а охват более 90 % - в 25 регистрах (т.е. в 3,2 % всех регистров). Средний охват по всем регистрам составил 76,3%.
В 74 учреждениях, т.е. в 17,2% всех центров семейной медицины, более 10% от общего количества вакцинаций были проведены людям, не принадлежащих регистру семейного врача.
Соответствие некоторым критериям контролировалось также с помощью опросов и расходной документации. 88 учреждений, т.е. 34,1% всех опрошенных учреждений (20,5% всех центров семейных врачей), понесли дополнительные расходы на информирование пациентов в период 01.10 - 31.12.2021 (звонки и рассылка СМС).