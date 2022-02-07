Семейным врачам выплатят дополнительную зарплату в размере 4,7 млн евро

В прошлом году Правительство решило выделить дополнительные средства для выплаты дополнительной зарплаты за эффективность работы по вакцинации против COVID-19 центрам семейной медицины в соответствии с фактически достигнутыми результатами. Больничная касса Эстонии совместно с Эстонским Союзом семейных врачей разработала критерии выплаты вознаграждения за результаты работы, которые были утверждены решением Правления Больничной кассы. В течение недели, начинающейся 7 февраля, Больничная касса будет платить врачам общей практики плату за результат проведенной работы.

Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, отметила, что такие дополнительные выплаты для врачей семейной медицины необходимы, чтобы как можно больше людей были защищены от тяжелого перенесения заболевания. «Мы можем противостоять COVID-19 только при максимально широком охвате вакцинацией. Семейные врачи сыграли неоценимую роль в работе по вакцинации, и мы благодарны им за эту дополнительную работу», — добавила Фридеманн.

Дополнительная зарплата для поддержки работы по вакцинации рассчитывается на основании восьми критериев, которые учитывают вклад семейных врачей в период с 30 сентября до конца декабря прошлого года, а также предыдущий этому период.

При расчете оценивался охват вакцинацией больных разных возрастных групп в регистре семейного врача, эффективность работы также оценивалась в отношении конкретного уезда и всего населения страны. Также при расчете оценивалась степень вклада семейного врача в вакцинацию за пределами здания центра семейной медицины и его работа по вакцинации лиц, не принадлежащих его регистру. Кроме этого учитывалось, проводил ли семейный врач дополнительную деятельность по продвижению вакцинации и использовал ли он общегосударственную регистратуру или поддерживал весь процесс вакцинации посредством общественных средств массовой информации.