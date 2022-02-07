Начинается суд над Майлис Репс

Согласно предварительному плану, всего состоится 58 заседаний, последнее из которых состоится 24 марта следующего года.

Госпрокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве. Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в качестве министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с её детьми. Помимо этого, Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.

Также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело желаемую кофейную машину домой Репс, покрывало расходы на полёты члена её семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея Репс в ресторане. Подробнее читайте здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter..