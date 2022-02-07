Постпред США при НАТО — об укреплении контингента в Эстонии: что делает НАТО, и что делает Россия — это небо и земля

Как США оценивают нынешний уровень угрозы военного вторжения в Украину?

На этих выходных советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предостерег, что на данный момент Россия может вторгнуться в Украину в любое время. Мы наблюдаем продолжающееся наращивание сил не только на восточной границе Украины, но на самом деле, мы также видим, как десятки тысяч военнослужащих перебрасывают в Беларусь.

Мы уже видели попытки дестабилизировать Украину изнутри, слышали сообщения о возможных операциях, которые они в настоящее время планируют. Эта новость стала известна на прошлой неделе через Лондон и Вашингтон. Поэтому я бы сказала, что уровень беспокойства высокий. Мы не можем дать какие-либо точные прогнозы относительно того, что и когда Россия планирует сделать. Но если просто посмотреть на позиционирование их войск прямо сейчас, то я думаю, что есть обоснованные опасения.

Насколько вас беспокоит тот факт, что так много войск сосредоточено совсем недалеко от границ НАТО?

Конечно же, когда мы видим, как русские наращивают военные силы в Беларуси, это тоже настораживает — по многим причинам