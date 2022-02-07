Голландка Вюст выиграла Олимпиаду в шестой раз

Вюст финишировала с олимпийским рекордом - 1:53.28 и на 0,44 сек опередила мировую рекордсменку Михо Такаги из Японии. Бронза - еще у одной представительницы Нидерландов Антуанетт де Йонг.

Эта победа стала шестой в олимпийской карьере Вюст. Свое первое олимпийское золото голландка завоевала еще 16 лет назад - в Турине и с тех пор ни разу не уезала с Олимпиад без золотой медали.

Лучшей в составе сборной России стала Елизавета Голубева, занявшая 7-е место (+2.02). Эстонские спортсменки в данном виде программы не представлены.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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