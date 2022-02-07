Производитель признает: суперпопулярный спрей от коронавируса Bioblock все еще не прошел клинические испытания

”Эстонские ученые из Icosagen создали усиленные антитела, которые нейтрализуют не только дельта-штамм вируса, но и омикрон. Компания Chemi-Pharm начала производство назального спрея BioBlock с антителами нового поколения, который постепенно поступит в продажу на этой неделе. Используемая смесь антител была тщательно протестирована и ее функциональность доказана”, говорится в заявлении действующей в Тяняссильма (Харьюмаа) Chemi-Phar от прошлой недели.

Издание Forte решило проверить, насколько тщательно был протестирован продукт и каким образом доказана его функциональность.