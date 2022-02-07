07.02.2022, 15:34
Производитель признает: суперпопулярный спрей от коронавируса Bioblock все еще не прошел клинические испытания(12)
ФОТО: BioBlock
Почти во всех эстонских аптеках, магазинах и даже на заправочных станциях уже почти год продается отечественный назальный спрей под названием Bioblock, который, по словам производителя, обеспечивает эффективную защиту от всех штаммов коронавируса, в том числе омикрона. К сожалению, в конце прошлой недели выяснилось, что клинических исследований, подтверждающих его эффективность, до сих пор не проводилось, пишет Forte.