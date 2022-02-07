Семерых щенков, которых пытались ввезти в Эстонию, отправили обратно в Россию

В 2021 году Департамент сельского хозяйства и продовольствия запретил ввоз 293 партий товаров из третьих стран. В прошлом году ведомство вернуло в страну происхождения семерых собак, различные продукты питания, семена и растительные продукты.

”Собаки были транспортированы на личном автомобиле из Российской Федерации. Животные были доставлены в пограничный пункт Лухамаа для отправки в Эстонскую Республику. Если животные не соответствуют действующим требованиям, их отсылают обратно”, — пояснила руководитель отдела пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Регина Пихлакас. По ее словам, речь шла о щенках четырех месяцев от роду.

Пихлакас добавила, что животные были заделкарированы как домашние животные, путешествующие с частным лицом. ”Лицо, с которым животные пересекают границу, должно обеспечить наличие чипа и ветеринарного сертификата, соблюдение ветеринарных требований, указанных в сертификате, и требований по благополучию животных”, — сказала она

”В случае с животными сертификат подтверждает, что животные здоровы, им проведены все необходимые исследования и вакцинация. За безопасность и благополучие питомцев, сопровождающих частное лицо, отвечает человек, с которым животные путешествуют”.

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