Складные телефоны захватывают рынок. На что нужно обращать внимание?

Хотя телефоны в складном формате могут показаться технологией прошлого, это, все же, далеко не так. ”В последние годы, а, точнее говоря, совсем недавно, мы ясно увидели, что раскладывающийся телефон снова вернулся, но уже в обновленном виде. Разработчики разных производителей усердно работали над созданием новых складных моделей, ставших серьезной конкуренцией и альтернативой обычным смартфонам”, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

”К сожалению, первые обновленные модели складных телефонов вышли на рынок с достаточно высокой ценой, и они имели немало проблем в вопросе надежности, из-за чего они вызывали определенный интерес у пользователей, но не были лучшим решением для всех клиентов. Однако сейчас более крупные технологические компании усовершенствовали свои производственные процессы, что позволило сделать механизм складывания более надежным, и теперь на рынок регулярно выходят новые складные модели смартфонов, которые уже подтвердили свою успешность и получили хорошие отзывы как среди технических экспертов, так и у потребителей”, — отмечает Мишина и приводит три особенности таких телефонов, на которые нужно обратить внимание при выборе ”раскладушек”.

1. Возможность отличаться за счет дизайна устройства