Складные телефоны захватывают рынок. На что нужно обращать внимание?
Хотя телефоны в складном формате могут показаться технологией прошлого, это, все же, далеко не так. ”В последние годы, а, точнее говоря, совсем недавно, мы ясно увидели, что раскладывающийся телефон снова вернулся, но уже в обновленном виде. Разработчики разных производителей усердно работали над созданием новых складных моделей, ставших серьезной конкуренцией и альтернативой обычным смартфонам”, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
”К сожалению, первые обновленные модели складных телефонов вышли на рынок с достаточно высокой ценой, и они имели немало проблем в вопросе надежности, из-за чего они вызывали определенный интерес у пользователей, но не были лучшим решением для всех клиентов. Однако сейчас более крупные технологические компании усовершенствовали свои производственные процессы, что позволило сделать механизм складывания более надежным, и теперь на рынок регулярно выходят новые складные модели смартфонов, которые уже подтвердили свою успешность и получили хорошие отзывы как среди технических экспертов, так и у потребителей”, — отмечает Мишина и приводит три особенности таких телефонов, на которые нужно обратить внимание при выборе ”раскладушек”.
1. Возможность отличаться за счет дизайна устройства
По словам Екатерины Мишиной, дизайн смартфонов важен как для производителей, так и для потребителей, поэтому ему уделяется все больше внимания. ”Складные телефоны больше всего выделяются своим оригинальным внешним видом и удобством, поскольку их легко держать как в открытом, так и в закрытом виде. Однако главное отличие новых складных моделей заключается в том, насколько хорошо разработчикам удалось скрыть шарниры телефона, которые отвечают за складывание устройства, и как складывание и раскладывание телефона влияет на изображение, выводимое на экран. Новейшие модели демонстрируют ту же картинку, что и обычные экраны смартфонов, а это значит, что место сгиба неразличимо и экран по всей своей площади работает одинаково хорошо”, — объясняет Мишина, приводя в пример последнюю модель от Huawei — P50 Pocket.
2. Новые способы фотографирования
В дополнение к новому внешнему виду, как отмечает Мишина, была проделана большая работа, чтобы предоставить пользователям складных телефонов высококачественные возможности съемки, сравнимые с обычным смартфоном. ”Новые модели складных телефонов предлагают действительно хорошее качество и четкость изображения. Но одним из самых больших преимуществ этих моделей являются, наверное, новые возможности для людей, привыкших фотографировать себя фронтальной камерой устройства — теперь телефон можно складывать и делать портреты уже на основную камеру устройства”, — поясняет Мишина на примере Huawei P50 Pocket. ”Так, например, складной телефон теперь имеет базовый объектив с разрешением 40 МП, а также рядом расположились сверхширокоугольная камера на 13 МП и 32-мегапиксельная камера, благодаря которым можно получить значительно более качественные портретные фотографии или же селфи, если сравнивать с обычными фронтальными камерами”, — объясняет она.
3. Привычные функции по-новому
По словам Мишиной, удобство пользования и небольшой размер являются явными преимуществами складных телефонов, но в то же время эти модели могут предлагать и дополнительные возможности использования. ”Например, складные телефоны всегда позволяли завершить вызов, когда телефон закрывается в конце разговора. Также телефон-раскладушка всегда является лучшей защитой от царапин на экране, даже в сумке или кармане. Помимо вышеперечисленного, новые складные телефоны имеют еще много новых функций”, — отмечает она.
Эксперт по технологиям указывает, например, на то, что последние модели Huawei имеют также небольшой экран на внешней стороне корпуса телефона, который обеспечивает обзор самой важной для пользователя информации — такой как дата, время и входящие сообщения. ”Вы также можете управлять музыкой с этого экрана или отслеживать свой маршрут с помощью картографического приложения”, — говорит она.
В любом случае, складные телефоны вернулись, чтобы по-новому впечатлить обычных пользователей и технических экспертов, и эти устройства готовы к тому, чтобы их испытали в работе.