Экономика
07.02.2022, 09:50

ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество сегодня

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Foto: Argo Ingver

Сегодня ночью и ранним утром электричество было довольно дешевым, но уже с 7 часов утра его стоимость стала быстро расти.

Самой дорогой электроэнергия будет с 14 до 15 часов — 170 евро за мегаватт-час.

Как сообщил сегодня Департамент статистики, за год электричество подорожало на 53%. Поступившее в дома электричество было дороже на 52,6%, теплоэнергия (отопление) — на 42,5% и газ — на 79,6% дороже.

Смотрите график!

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