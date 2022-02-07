07.02.2022, 09:50
ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество сегодня(8)
Foto: Argo Ingver
Сегодня ночью и ранним утром электричество было довольно дешевым, но уже с 7 часов утра его стоимость стала быстро расти.
Самой дорогой электроэнергия будет с 14 до 15 часов — 170 евро за мегаватт-час.
Как сообщил сегодня Департамент статистики, за год электричество подорожало на 53%. Поступившее в дома электричество было дороже на 52,6%, теплоэнергия (отопление) — на 42,5% и газ — на 79,6% дороже.
Смотрите график!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.