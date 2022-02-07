ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество сегодня

Самой дорогой электроэнергия будет с 14 до 15 часов — 170 евро за мегаватт-час.

Как сообщил сегодня Департамент статистики, за год электричество подорожало на 53%. Поступившее в дома электричество было дороже на 52,6%, теплоэнергия (отопление) — на 42,5% и газ — на 79,6% дороже.

Смотрите график!

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