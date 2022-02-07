07.02.2022, 09:10
Самым быстрым горнолыжником у мужчин на Олимпиаде стал швейцарец Бьё Фьёз
Фото: Scanpix
В мужском скоростном спуске на олимпиаде в Пекине победил швейцарец Бьё Фьёз.
Фьёз на одну десятую секунды опередил француза Клери, и на 0,16 секунды занявшего третье место австрийца Маттиаса Майера.
Эстонские и российские горнолыжники участие в финале соревнований по скоростному спуску не принимали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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