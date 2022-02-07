За год электричество подорожало на 53%, расходы на жилье в целом тоже сильно выросли

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более 40% от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 52,6%, теплоэнергия (отопление) — на 42,5% и газ — на 79,6% дороже. Пятую часть в общем повышении индекса составило влияние изменений цен на транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В годовом сравнении бензин подорожал на 23,2% и дизельное топливо — на 26,2%. Из продуктов питания за этот период более всего подорожали картофель (на 106,6%), свежие овощи (на 30,7%) и свежая рыба (на 28,2%).

По сравнению с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло удешевление электричества и сетевого газа, подорожание продуктов питания и льготные распродажи одежды и обуви. ”Главное причиной удешевления электричества и сетевого газа стало решение Правительства ЭР установить на них предельные цены и продаваемое по этим предельным ценам количество. Кроме того, электричество было в январе дешевле, чем в декабре”, — прокомментировала Трасанов.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные группы товаров, на которых базируются расчеты. Начиная с января 2022 года расчеты индекса базируются на ценах декабря 2021 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.