В Ида-Вирумаа автомобиль занесло на повороте: пострадал 19-летний молодой человек

Авария произошла 6 февраля в 16:39 на 50 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Раннапунгерья в Ида-Вирумаа, где 20-летняя женщина потеряла контроль над легковым автомобилем Volkswagen Passat, в результате чего транспортное средство занесло при повороте налево и оно столкнулось с двигавшимся на встречной полосе легковым автомобилем Volvo XC 90, которым управлял 59-летний мужчина.