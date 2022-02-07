07.02.2022, 08:02
В Ида-Вирумаа автомобиль занесло на повороте: пострадал 19-летний молодой человек
Foto: Andres Putting
Вчера в Ида-Вирумаа в аварии пострадал 19-летний молодой человек.
Авария произошла 6 февраля в 16:39 на 50 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Раннапунгерья в Ида-Вирумаа, где 20-летняя женщина потеряла контроль над легковым автомобилем Volkswagen Passat, в результате чего транспортное средство занесло при повороте налево и оно столкнулось с двигавшимся на встречной полосе легковым автомобилем Volvo XC 90, которым управлял 59-летний мужчина.
Пассажир Volkswagen — 19-летний молодой человек — был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
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