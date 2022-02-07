Эстония четвертую неделю подряд обновила антирекорд по числу зараженных COVID-19

С 31 января по 6 февраля в Эстонии было выявлено 48 388 новых случаев заражения — на 17,5% больше, чем неделей ранее, когда заболели 41 167 человек, пишет RusERR.

Антирекорд по числу новых случаев заражения обновился в Эстонии четвертую неделю подряд. В целом распространение коронавируса в Эстонии, резко ускорившееся с появлением нового омикрон-штамма, растет восьмую неделю подряд.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных остается относительно стабильным.

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