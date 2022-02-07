Иммунитет от заражения "омикроном" лучше прививки? Данные ученых

Это исследование, которое пока еще не прошло рецензирование, считается на сегодня самым масштабным по сравнению естественного иммунитета и иммунитета, приобретенного после прививки. Если в исследовании CDC в США приняли участие 7000 пациентов больниц, то израильские ученые оценили данные 30 000 пациентов в национальной системе здравоохранения.

Интересно, что немного ранее, в августе 2021 года, в Израиле обнародовали исследование с прямо противоположным результатом. Ученые выяснили, что у пациентов, привившихся вакциной BioNTech/Pfizer и не переносивших ранее заражение коронавирусом, риск заразиться вариантом "дельта" в 13 раз выше, чем у тех, кто уже переболел ковидом, но не делал прививку.

В этом исследовании, однако, были проанализированы данные только тех пациентов, которым потребовалась госпитализация. Полученные результаты нельзя обобщенно относить к тем инфицированным, которым госпитализация не потребовалась, подчеркивалось в документе.

В октябре 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США опубликовали исследование, в котором утверждалось, что риск заражения коронавирусом у невакцинированных взрослых пациентов, у которых уже выявляли коронавирус ранее, от трех до шести месяцев назад, в пять раз выше, чем у вакцинированных людей, не сталкивавшихся раньше с SARS-CoV-2.

До появления "омикрона" ученые исходили из того, что после перенесенного заражения — вне зависимости от варианта SARS-CoV-2 — в организме человека вырабатывается иммунитет, сопоставимый с тем, который формируется после одной дозы вакцины. Об этом говорит, в частности, глава отделения инфекционных заболеваний Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Юлиан Шульце цур Виш (Julian Schulze zur Wiesch). Cчиталось, что переболевшие коронавирусом пациенты в течение нескольких месяцев сохраняют иммунитет к SARS-CoV-2, а ослабевать он начинает по прошествии 4-6 месяцев после выздоровления.

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Ученые полагают, что все зависит от того, каким вариантом SARS-CoV-2 переболел человек и когда было заражение.

Являются ли антитела к коронавирусу, выработавшиеся в организме естественным путем, то есть после перенесенного заражения, более эффективной защитой от COVID-19, чем "искусственный" иммунитет после вакцинации?

Возраст пациента и вероятность заражения

Как пояснил в интервью DW инфекционист Юлиан Шульце цур Виш, иммунный ответ организма зависит от многих факторов: времени заражения, варианта SARS-CoV-2, использованной вакцины, наличия бустерной прививки, и, конечно, общего состояния иммунной системы.

Научные исследования подтверждают также, что вероятность повторно заразиться зависит и от возраста пациента. В сентябре 2021 года в США появилось исследование, проведенное с участием пожилых. У них, выяснили ученые, прививка мРНК-вакциной обеспечивает более эффективную защиту от инфицирования, госпитализации и летального исхода, чем перенесенное ранее заражение коронавирусом. А у пациентов в возрасте до 65 лет защита после прививки — примерно та же, что и после перенесенного ранее заражения.

Данное исследование также еще не прошло процесс рецензирования. Кроме того, его авторы признали, что раньше получали финансовую поддержку от компании Pfizer.

В марте 2021 года в Дании было проведено исследование, основанное на данных, собранных в конце 2020 года, то есть в период второй волны пандемии, когда вакцины еще не были широко доступны. Оно показало: у молодых людей, которые переболели коронавирусом во время первой волны, уровень защиты от повторного заражения составлял примерно 80%. В то же время у пациентов в возрасте от 65 лет эффективность иммунитета, выработанного при прошлом заражении, достигала лишь 47%.

А если переболел "омикроном"?

Волна заражений "омикроном" пошла совсем недавно, поэтому еще нет солидных данных о качестве иммунитета, вырабатываемого организмом после борьбы с такой инфекцией. Вероятно, оно будет таким же, как и у иммунитета к другим вариантам SARS-CoV-2, полагает Шульце цур Виш. Это означает, что человек, перенесший заражение "омикроном", в течение нескольких месяцев после выздоровления, вероятно, не будет подвержен риску повторного заражения.