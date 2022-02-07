07.02.2022, 07:33
Макс Парро победил в мужском слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
Фото: Scanpix
На олимпийских играх в Пекине разыграли медали в мужском слоупстайле.
Золото завоевал канадец Макс Парро, совершив вторую попытку на 90,96 баллов.
Близко к нему подобрался китаец Иминг Су, также с успешной второй попыткой на 88,70.
Третьим оказался еще один канадец, Марк Макморис, оттеснив с помощью успешной последней попытки американца Редмонда Джерарада.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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