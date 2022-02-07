07.02.2022, 06:37
На Олимпиаде в Пекине за последние сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
Фото: Scanpix
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки среди лиц, прибывших на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщил заместитель генерального директора управления по контролю пандемии на Играх Хан Чун.
"Вчера приехало 142 участника Игр, из них 65 — спортсмены. Мы выявили 11 положительных тестов, семь из которых — у спортсменов, а также четыре — у членов команд", — сказал Хан Чун журналистам.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.