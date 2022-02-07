На Олимпиаде в Пекине за последние сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19

"Вчера приехало 142 участника Игр, из них 65 — спортсмены. Мы выявили 11 положительных тестов, семь из которых — у спортсменов, а также четыре — у членов команд", — сказал Хан Чун журналистам.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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