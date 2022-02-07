Сборная России обидно уступила Португалии в финале Чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Португалии стала двукратным чемпионом Европы. В первый раз она завоевала золото в 2018 году.

Российская команда проиграла уже шестой финал Евро. Единственную победу в решающем матче турнира россияне одержали в 1999 году.

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:2 (1:2), хотя поначалу российская команда вела в счете.

В матче за третье место Украина уступила команде Испании — 1:4 (1:2).