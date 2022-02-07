ПРЯМО СЕЙЧАС | Россия хотела играть с Канадой, но соперницы отказывались. Требовали тесты россиянок

У россиянок из-за ковида нет игроков для полной заявки на матч. Так что на кого-то из девушек ляжет дополнительная нагрузка по игре в двух звеньях.

Забавно, что одним из рефери на площадке является россиянка Дарья Ермак и это, пожалуй, единственная надежда сборной России на победу.

Матч должен был начаться в 6.10 по таллиннскому времени, но был отложен. Сборная Канады на льду не появилась - они отказываются играть, пока россиянки не сделают тесты на COVID.

В итоге, путем переговоров между представителями МОК и сборных команд, удалось начать матч с почти полуторачасовым опозданием.

К концу второго периода Канада ведет 4:0.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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