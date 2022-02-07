ПРЯМО СЕЙЧАС | Эстонка Вестерстейн поборется за высокое место в гонке сенсаций

Эстонская спортсменка выйдет на старт в конце заявочного списка, под 62-м номером. Тем временем с трассы уже сошли две фаворитки соревнований: американка Микаэла Шифрин, итальянка Марка Боссино и норвежка Мина Холтман, которые больше не претендуют на выход во вторую попытку в этом виде соревнований.

В соревнованиях участвуют 82 спортсменки, включая горнолыжниц из таких экзотических стран как Перу, Эквадор, Тайланд.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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