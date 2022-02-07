Эстонка Вестерстейн показала 43-й результат в слаломе-гиганте

Эстонская спортсменка вышла на старт в конце заявочного списка, под 62-м номером и показала 43-й результат (1:05.39). Это не позволило Вестерстейн продолжить соревнования - во вторую попытку классифицировались 30 спортсменок. Последнее проходной время оказалось у немки Эммы Айхер - 1:01.52. Лидером соревнований после первой попытки стала шведка Сара Хектор (57.56).

С трассы уже сошли три фаворитки соревнований: американка Микаэла Шифрин, итальянка Марка Боссино и норвежка Мина Холтман, а также еще два десятка участниц.

В соревнованиях участвовали 82 спортсменки, включая горнолыжниц из таких экзотических стран как Перу, Эквадор, Тайланд.

Кэйтлин Вестерстейн родилась в американской Миннесоте, однако по деду, эмигрировавшему из СССР, получила гражданство Эстонии - и приняла решение выступать за эту страну. Занимала 12-е место в чемпионате США и 10-е место в чемпионате NCAA.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.