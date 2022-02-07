Сильдару провалила выступление в Big Air и не выйдет в финал

Всего фристайлисткам предстояло пройти три квалификационных сессии, по итогам которых определялись финалистки.

За свой первый прокат Сильдару получила лишь 40,25 балла и заняла место в нижней части протокола.

Во второй попытке Келли смогла собраться и получила 85,25 балла. Это четвертый результат в попытке и перед решающей, третьей, Сильдару занимала нужное 12 место.

Увы, в третьем заезде наша спортсменка упала и набрала лишь 28 баллов и не выйдет в финал. У нее лишь 17 место, с суммой в 125,50 балла.

В финал вышли 12 лучших лыжниц.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.