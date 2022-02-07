Сильдару провалила выступление в Big Air и не вышла в финал

Всего фристайлисткам предстояло пройти три квалификационных сессии, по итогам которых определялись финалистки.

За свой первый прокат Сильдару получила лишь 40,25 балла и заняла место в нижней части протокола.

Во второй попытке Келли смогла собраться и получила 85,25 балла. Это четвертый результат в попытке и перед решающей, третьей, Сильдару занимала нужное 12 место.

Увы, в третьем заезде наша спортсменка упала и набрала лишь 28 баллов и потеряла шансы на продолжение борьбы. У нее лишь 17-е место, с суммой в 125,50 балла.

Вот как спортсменка прокомментировала свое выступление:

"Первый прыжок не удался. Пошел не по плану. Не хватило скорости. Из-за этого многие вещи пошли не так", - сказала Сильдару. - "Во втором заезде сразу сделала все нормально. Это придало уверенности”.

Третья попытка оказалась неудачной в приземлении, во время которого у эстонки слетела лыжа. Таким образом в зачет пошли только результаты первых двух заездов:

"В третьем прыжке я тоже хорошо выполнила свою часть. Все прошло хорошо, но потом лыжа просто слетела с ноги. Это была не моя вина. Жаль, что снаряжение подвело меня", - сказала спортсменка.

Келли Силдару отметила, что, хотя определенное разочарование есть, изначально у нее не было больших надежд и целей на Big Air.

В финал вышли 12 лучших лыжниц, среди которых и россиянка Анастасия Таталина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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