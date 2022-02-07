07.02.2022, 05:21
ПРЯМО СЕЙЧАС | Золото России в фигурном катании! Досрочно!(1)
Foto: Kiur Kaasik
7 февраля на Зимней Олимпиаде в Пекине разыграли комплект медалей в командном соревновании фигурного катания. И золото уезжает в Россию!
Анастасия Мишина и Александр Галлямов в спортивных танцах и Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду приносят золото сборной России!
Выступление Камиллы Валиеевой будет лишь формальностью - она выйдет на лед уже как олимпийская чемпионка Пекина.
В произвольную программу прошли представители пяти из 10 начинавших соревнования стран: России, США, Японии, Канады и Китая.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.