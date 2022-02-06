Новый расчет алиментов: 5 вопросов адвокату

1) Как теперь будут рассчитывать алименты?

Минимальные алименты будут начисляться по новой формуле. Базовая ставка алиментов 200 евро, к ней будет добавляться 3% от средней брутто-зарплаты за предыдущий год (1448 евро).

Получается округленно 43 евро, из чего вычитаются получаемые ребенком пособия.

Например, детское пособие на одного ребенка составляет 60 евро. Разделив сумму пособия пополам, получаем 213 евро в качестве минимальных алиментов.

Сумма минимальных алиментов будет увеличиваться согласно индексу потребительских цен.

Однако подобное изменение не будет значительным. Алименты больше не привязаны к минимальной зарплате.

2) Почему надо было этот закон менять?

Старый закон хоть и был достаточно прост в применении, но сумма минимальных алиментов не соответствовала экономическому благосостоянию общества. Действующая система начисления более гибкая.

3) А если ребенок некоторое время живет то у одного, то у другого родителя?

Если ребенок живет с тем родителем, который должен платить алименты, от 7 до 15 дней, то сумма содержания должна быть уменьшена пропорционально количеству проведенных с таким родителем дней. Если ребенок живет с обоими родителями 50/50, то алименты могут быть равны нулю. Однако возникает справедливый вопрос: оба ли родителя фактически несут одинаковые расходы на ребенка?

4) Стоит ли подавать на уменьшение алиментов в связи с изменением закона?

В случае, если решением суда установлены алименты, привязанные к половине минимальной заработной платы, то новая редакция закона позволяет обратиться в суд с исковым требованием уменьшения размера алиментов, ссылаясь на изменение в законе.

На этом месте как раз и возникает разногласие в суммах. 292 евро при индексированных минимальных алиментах старой системы против 213 евро в соответствии с новой редакцией закона. Для многих эта разница в суммах будет принципиальной.

5) Могут ли быть назначены алименты ниже минимальных?