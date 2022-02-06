Медальный зачет: Норвегия лидирует, Россия – 3-я(14)
Олимпийские игры-2022 в Пекине
6 февраля
Медали дня
Сноуборд
Слоупстайл, женщины
Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
Джулия Марино (США)
Тесс Коуди (Австралия)
Лыжные гонки
Скиатлон, мужчины
Александр Большунов (Россия)
Денис Спицов (Россия)
Ииво Нисканен (Финляндия)
Конькобежный спорт
5000 м, мужчины
Нильс ван дер Пул (Швеция)
Патрик Руст (Нидерланды)
Халльгейр Энгебротен (Норвегия)
Прыжки с трамплина
HS106, мужчины
Рею Кобаяси (Япония)
Мануэль Феттнер (Австрия)
Давид Кубацки (Польша)
Фристайл
Могул, женщины
Джакара Энтони (Австралия)
Джейлин Кауф (США)
Анастасия Смирнова (Россия)
Санный спорт
мужчины
Йоханнес Людвиг (Германия)
Вольфганг Киндл (Австрия)
Доминик Фишналлер (Италия
В медальном зачете после двух дней соревнований лидирует сборная Норвегии с двумя золотыми медалями.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 2-0-1 (3)
2. Швеция – 2-0-0 (2)
3. Россия – 1-2-2 (5)
4-5. Германия – 1-1-0 (2)
4-5. Нидерланды – 1-1-0 (2)
6-8. Австралия – 1-0-1 (2)
6-8. Япония – 1-0-1 (2)
6-8. Словения – 1-0-1 (2)
9-10. Китай – 1-0-0 (1)
9-10. Новая Зеландия - 1-0-0 (1)
11-12. Австрия– 0-2-1 (3)
11-12. Италия – 0-2-1 (3)
13. США – 0-2-0 (2)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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