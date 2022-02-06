Олимпиадa
06.02.2022, 16:39

Медальный зачет: Норвегия лидирует, Россия – 3-я

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Eesti suusahüppajate treening Pekingis 04.02.2022
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня на Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

6 февраля

Медали дня

Сноуборд

Слоупстайл, женщины

Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
Джулия Марино (США)
Тесс Коуди (Австралия)

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Лыжные гонки

Скиатлон, мужчины

Александр Большунов (Россия)
Денис Спицов (Россия)
Ииво Нисканен (Финляндия)

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Конькобежный спорт

5000 м, мужчины

Нильс ван дер Пул (Швеция)
Патрик Руст (Нидерланды)
Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

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Прыжки с трамплина

HS106, мужчины

Рею Кобаяси (Япония)
Мануэль Феттнер (Австрия)
Давид Кубацки (Польша)

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Фристайл

Могул, женщины

Джакара Энтони (Австралия)
Джейлин Кауф (США)
Анастасия Смирнова (Россия)

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Санный спорт

мужчины

Йоханнес Людвиг (Германия)
Вольфганг Киндл (Австрия)
Доминик Фишналлер (Италия

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В медальном зачете после двух дней соревнований лидирует сборная Норвегии с двумя золотыми медалями.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 2-0-1 (3)

2. Швеция – 2-0-0 (2)

3. Россия – 1-2-2 (5)

4-5. Германия – 1-1-0 (2)

4-5. Нидерланды – 1-1-0 (2)

6-8. Австралия – 1-0-1 (2)

6-8. Япония – 1-0-1 (2)

6-8. Словения – 1-0-1 (2)

9-10. Китай – 1-0-0 (1)

9-10. Новая Зеландия - 1-0-0 (1)

11-12. Австрия– 0-2-1 (3)

11-12. Италия – 0-2-1 (3)

13. США – 0-2-0 (2)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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