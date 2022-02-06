Людвиг принес золото Германии в санном спорте, латвиец лишил себя медали

По итогам четырех попыток Людвиг на +0.160 опередил австрийца Вольфганга Киндля. Бронза у итальянца Доминика Фишналлера (+0.951).

Латвийский саночник Кристерс Апарьодс занимал четвертое место и реально претендовал на медаль, но допустил грубейшую ошибку на последних метрах дистанции в заключительной попытке и остался без олимпийской награды (5-е место, +1.318).

Лучшим из россиян стал Роман Репилов, занявший 9-е место. Эстонские спортсмены в этом виде программы не выступали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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