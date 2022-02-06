06.02.2022, 15:05
У России еще одна бронза: Анастасия Смирнова стала третьей в могуле(13)
ФОТО: AP Photo/Lee Jin-man
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу одержала Джакара Энтони из Австралии, серебро у Джейлин Кауф из США.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Фристайл
Могул
Женщины
Финал 3
1. Джакара Энтони (Австралия) – 83,09
2. Джейлин Кауф (США) – 80,28
3. Анастасия Смирнова (Россия) – 77,72
4. Перрин Лаффон (Франция) – 77,36
5. Анри Кавамура (Япония) – 77,12
6. Оливия Хьяччо (США) – 75,61
Эстонские спортсмены в этой дисциплине не выступали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.