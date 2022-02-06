Прыжки с трамплина: эстонцы Айгро и Мальцев выбыли из гонки за медали, золото досталось японцу

Золото в этой дисциплине завоевал японец Рею Кобаяси, серебро у австрийца Мануэля Феттнера, а бронза - у поляка Давид Кубацки.

Мужчины

HS106

1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла

2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8

3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9

4. Петер Превц (Словения) – 265,4

5. Евгений Климов (Россия) – 261,5

В квалификации принимают участие 53 спортсмена, 50 из которых, по итогам единственной попытки, отправились в финал. Мальцев заработал 80,2 балла, его партнер - на 0,2 меньше. Обоим эстонским спортсменам удалось преодолеть квалификационный барьер, Мальцев занял 32-е место, Айгро - 33-е. Выиграл квалификационные соревнования норвежец Мариус Линдвик - 116,7 балла. Неудачниками квалификации оказались хозяин трамплина Киву Сон, а также украинец Антон Корчук и чех Филип Сакала.

В первом финальном раунде, чтобы пройти дальше, надо попасть в топ-30.

Артти Айгро получил 116.7 балла и занял 34 место, Кевин Мальцев заработал 112.5 балла и оказался на 40 месте.

Первая попытка

1. Рею Кобаяси (Япония) – 145,4 балла (104,5 м)

2. Петер Превц (Словения) – 139,2 (103,0)

3. Камиль Стох (Польша) – 136,3 (101,5)

4. Евгений Климов (Россия) – 135,0 (104,0)

5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 134,5 (102,5)

6. Константин Шмид (Германия) – 134,4 (102,0)

7. Данил Садреев (Россия) – 134,1 (107,5)

8. Давид Кубацки (Польша) – 133,1 (104,0)

9. Анже Ланишек (Словения) – 130,6 (99,0)

10. Антти Аальто (Финляндия) – 130,5 (101,5)...

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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