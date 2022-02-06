Прыжки с трамплина: эстонцы Айгро и Мальцев выбыли из гонки за медали, золото досталось японцу(2)
Золото в этой дисциплине завоевал японец Рею Кобаяси, серебро у австрийца Мануэля Феттнера, а бронза - у поляка Давид Кубацки.
Мужчины
HS106
1. Рею Кобаяси (Япония) – 275,0 балла
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8
3. Давид Кубацки (Польша) – 265,9
4. Петер Превц (Словения) – 265,4
5. Евгений Климов (Россия) – 261,5
В квалификации принимают участие 53 спортсмена, 50 из которых, по итогам единственной попытки, отправились в финал. Мальцев заработал 80,2 балла, его партнер - на 0,2 меньше. Обоим эстонским спортсменам удалось преодолеть квалификационный барьер, Мальцев занял 32-е место, Айгро - 33-е. Выиграл квалификационные соревнования норвежец Мариус Линдвик - 116,7 балла. Неудачниками квалификации оказались хозяин трамплина Киву Сон, а также украинец Антон Корчук и чех Филип Сакала.
В первом финальном раунде, чтобы пройти дальше, надо попасть в топ-30.
Артти Айгро получил 116.7 балла и занял 34 место, Кевин Мальцев заработал 112.5 балла и оказался на 40 месте.
Первая попытка
1. Рею Кобаяси (Япония) – 145,4 балла (104,5 м)
2. Петер Превц (Словения) – 139,2 (103,0)
3. Камиль Стох (Польша) – 136,3 (101,5)
4. Евгений Климов (Россия) – 135,0 (104,0)
5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 134,5 (102,5)
6. Константин Шмид (Германия) – 134,4 (102,0)
7. Данил Садреев (Россия) – 134,1 (107,5)
8. Давид Кубацки (Польша) – 133,1 (104,0)
9. Анже Ланишек (Словения) – 130,6 (99,0)
10. Антти Аальто (Финляндия) – 130,5 (101,5)...
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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