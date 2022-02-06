06.02.2022, 12:44
Швед с олимпийским рекордом выиграл забег 5000 м(1)
ФОТО: Photo by WANG Zhao / AFP
Отчаянным рывком на последних кругах дистанции представитель Швеции Нильс ван дер Пул вырвал золото на дистанции 5000 метров у конькобежцев. При этом он установил олимпийский рекорд - 6.08,84. Серебро - у Патрика Реста из Нидерландов (6.09,31).
Конькобежец команды ROC Сергей Трофимов занял четвертое место, уступив всего 39 сотых секунды бронзовому призеру Халлгейру Ингебраатену из Норвегии.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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