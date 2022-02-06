Прием ходатайств о пособиях на проекты в области окружающей среды продлится до 1 марта

”На состояние окружающей среды оказывают влияние многие наши повседневные решения — начиная от того, что мы едим, и заканчивая тем, как мы путешествуем или отапливаем свои дома, — отметила заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп. — Экологически сознательные люди в своих решениях исходят из научно обоснованных заключений и актуальной информации об окружающей среде. Именно поэтому мы считаем важным повысить сознательность горожан при принятии решений, влияющих на окружающую среду, побудить людей к бережному обращению и повышению привлекательности городского пространства”.

Целью пособий на деятельность в области экологического просвещения является поддержка совместной деятельности и инициативности горожан и юридических лиц, а также устойчивого развития в соответствии с отраслевыми приоритетами Таллинна. Субсидируемая деятельность должна проводиться на административной территории Таллинна и быть ориентирована на жителей столицы.

Среди целей в области окружающей среды — повышение экологической сознательности жителей Таллинна, в том числе в вопросах изменения климата, развитие деятельности в области окружающей среды, поддерживающей неформальное образование, а также содействие совместной деятельности жителей города в направлении защиты окружающей среды.

Ходатайства о пособии могут подавать юридические лица (некоммерческие объединения и целевые учреждения) через портал самообслуживания Таллиннской информационной системы по проектам и пособиям на деятельность до 1 марта 2022 года.

Посвященный поддержке некоммерческой деятельности в области окружающей среды вебинар состоится 8 февраля в 16:00 на платформе Teams, предварительная регистрация уже открыта. Ссылка на вебинар будет отправлена по электронной почте тем, кто предварительно зарегистрировался.