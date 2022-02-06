Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения после золота Олимпиады

Александр Большунов стал первым в российской истории лыжником, который брал личное золото Олимпиады, чемпионата мира, а также выигрывал общий зачет Кубка мира.

На счету Большунова золото в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (2021), победы в общем зачете КМ в сезонах 2019/20 и 2020/21. Помимо этого, россиянин дважды становился победителем общего зачета многодневки ”Тур де Ски”.

До величия Большунову не хватало всего одной медали – золота Олимпиады. Он решил задачу в первой же гонке пекинских Игр. Скиатлон на 30 км начался нервно: на третьем километре Александр упал на вираже. Этот эпизод только придал сил – именно после падения Большунов по-настоящему включился, пишет Sports.ru.

Во время цветочный церемонии Большунов так прыгнул на пьедестал, что тот не выдержал – логотип Олимпиады упал вниз. Саша попытался починить – не вышло.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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