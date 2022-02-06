Ягудин: удивительна реакция украинцев на шикарный прокат Валиевой

После проката россиянки встали все соперники из других стран, кроме Украины.

”Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!” — сказал Ягудин.

Валиева одержала победу в короткой программе с результатом 90,18 балла и вывела команду России на 1 промежуточное место в турнире. За Украину выступала Анастасия Шаботова, которая набрала 62.49 балла и принесла Украине 4 балла. Украина с 8 баллами выбыла из борьбы за медали (из 10 стран-участниц к произвольным программам допускаются пять стран, набравших больше баллов).

Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе командного турнира: ”Я очень счастлива быть на Олимпийских играх. Я принесла максимальное количество баллов своей стране и нашей команде сегодня. О целях на Олимпиаду не буду говорить. Почему каталась в наушниках на тренировке? Там просто музыка, никакого секрета”, — сказала Валиева. ”Американцы аплодировали мне стоя? Очень приятно, это же те спортсмены, которые понимают, как кататься. Очень приятно, что им всем понравилось. Не только американцам — канадцы, другие сборные. Это вдохновляет”.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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