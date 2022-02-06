Примирительный орган рассмотрит страховой спор, даже если автомобиль пострадал от обрушения снега

В прошлом году страховые примирители разрешили 253 страховых спора, 166 из которых завершились заключением соглашения между страховщиком и клиентом. Больше всего споров было связано с транспортными средствами и касались дорожного страхования или каско.

Член правления Союза страховых обществ Лаури Потсепп привел пример рассмотренного в примирительном органе спора, когда упавшая с крыши многоквартирного дома груда снега пробила крышу автомобиля. ”Если обычно обрушение снега с крыши здания является страховым случаем по каско, то в данном случае страховщик посчитал, что, паркуя автомобиль, клиент должен был заметить риск обрушения. Потому что квартирное товарищество установило предупреждающие таблички. Поскольку автовладелец проявил небрежность и проигнорировал таблички, указывающие на риск возникновения ущерба, страховщик отказался от возмещения ущерба, причиненного транспортному средству”, — сказал Потсепп.

”Поскольку клиент не был удовлетворен решением страхового общества и компромисс не был найден, он обратился в примирительный орган. При посредничестве примирителя стороны спора достигли соглашения о том, что страховщик возместит ущерб частично”, — объяснил Потсепп.

Страховой примирительный орган — это признанный на государственном уровне внесудебный совет по разрешению споров. В примирительном органе работает 12 независимых примирителей, которые стараются примирить страховщика и его клиента. В случае успешной попытки примирения заключается соглашение, в котором обе стороны соглашаются с результатом и прекращают спор. Выполнение соглашения является обязательным. Если стороны не согласны с примирительным предложением, они не должны принимать его и имеют право обратиться в суд. Разрешение страховых споров для клиента бесплатно.

Союз страховых обществ Эстонии — это отраслевая организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.