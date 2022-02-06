Фактчекинг: какую "побочку" вызывают прививки от ковида?

Уже больше года прошло с того момента, как в большинстве стран Евросоюза началась массовая кампания по вакцинации населения от коронавируса. Статистика по ней находится в открытом доступе. Но интернет все также полон сообщениями о тяжелых последствиях от антиковидных прививок.

Примеры утверждений из соцсетей:

"Ни одна другая прививка не приводила к такому числу осложнений, в том числе — смертей".

"Миллионы гибнут от побочных действий вакцин".

Фактчекинг DW: это неправда.

На момент написания этого материала в мире сделано около 10 млрд уколов с различными вакцинами от коронавируса. Огромное число этих прививок, превышающее все прочие массовые кампании вакцинации, естественно ведет к появлению большого абсолютного числа побочных действий, вызванных прежде всего аллергиями и непереносимостью некоторых лекарственных препаратов. Другая часть побочных эффектов вызвана собственно ответом иммунной системы человека на вакцину: организм ее распознает и в ответ синтезирует антитела, в чем и состоит смысл прививки.

Если же эта сила или продолжительность реакции превышает допустимый уровень, то можно говорить о тяжелых побочных эффектах. В странах Европейского Союза такие случаи документируются, а данные регулярно публикуются — как на национальном, так и на общеевропейском уровне. В Германии за это отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Его последний отчет охватывает данные за 11 месяцев с начала прививочной кампании в ФРГ.

Итог: в Германии с начала массовой вакцинации от ковида зарегистрировано почти 197 тысяч случаев, когда прививка имела побочные действия — и около 26 тысяч тяжелых случаев. Сами по себе, это большие цифры. Но при сравнении с огромным числом доз вакцины, которые получили жители страны, становится ясно, насколько редки такие случаи.