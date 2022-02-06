Россияне Большунов и Спицов завоевали золото и серебро в скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине: он не устоял на одном из поворотов после отметки 2,5 км. Но, несмотря на падение, не выпал из основной группы.

Норвежец Клэбо сегодня был явно не в форме и в итоге пришел 40-м.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что скиатлон может исчезнуть из лыжной программы: "Не исключено, что на Олимпиаде мы его (скиатлон - прим.ред) видим в последний раз. Решение еще не принято, но ведется обсуждение. Проблема в том, что не всегда в данной гонке можно создать равные условия для спортсменов. Не все стадионы технически способны ее проводить: нет нужных размеров площадки для размещения лыж и другого инвентаря".

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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