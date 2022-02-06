06.02.2022, 09:06
Первое золото этой Олимпиады у Новой Зеландии(5)
Foto: Kiur Kaasik
В Пекине в воскресенье завершились соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл среди женщин. Золото у Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия), серебро - у Джулии Марино (США), бронза - у Тесс Коуди (Австралия).
Эстонские спортсмены в этой дисциплине не выступали.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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