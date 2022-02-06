Олимпиадa
06.02.2022, 09:06

Первое золото этой Олимпиады у Новой Зеландии

 (5)
Eesti suusahüppajate treening Pekingis 04.02.2022
Foto: Kiur Kaasik
В Пекине в воскресенье завершились соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл среди женщин. Золото у Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия), серебро - у Джулии Марино (США), бронза - у Тесс Коуди (Австралия).

Эстонские спортсмены в этой дисциплине не выступали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии