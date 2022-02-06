За сутки в Эстонии выявлено 7048 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 6 февраля в больнице находится 381 зараженный коронавирусом пациент. Из них 221 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 155, или 70,1%, не вакцинированы и 66, или 29,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 28 симптоматических пациентов COVID-19. Умерло трое зараженных коронавирусом, двое из которых не были вакцинированы: 73-летний мужчина, 85-летний мужчина и 90-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 11 834 результата теста, из которых 7 048 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 419 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 638,6 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 949 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 79. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 413 068 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,6%.

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