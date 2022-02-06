Командный турнир по фигурному катанию: японец Кагияма недосягаем, но лидирует Россия(6)
Японец Юма Кагияма набрал невероятные 208,94 балла и заработал для команды 10 очков. Россиянин Марк Кондратюк подарил своей команде 9 баллов. Американцы просчитались с заменой, когда вместо безцпречного Чена выпустили Винсента Чжоу.
Командные соревнования
6 февраля
Мужчины
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94 (10 командных очков)
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65 (9)
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44 (8)
4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04 (7)
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60 (6)
Сборная России по фигурному катанию лидирует в командном турнире Олимпиады в Пекине по итогам пяти видов программы.
Командный турнир
Положение после 5 видов из 8
1. Россия — 45 очков
2. США — 42
3. Япония — 39
4. Канада — 30
5. Китай — 29
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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