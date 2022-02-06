Олимпиадa
06.02.2022, 06:42

Командный турнир по фигурному катанию: японец Кагияма недосягаем, но лидирует Россия

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Foto: Rauno Volmar
В воскресенье на Олимпиаде-2022 в Пекине мужчины выступили с произвольными программами в рамках командного турнира фигуристов. Согласно регламенту, произвольные программы во всех четырех дисциплинах катают только пять команд, набравших наибольшее количество баллов. На этой Олимпиаде в борьбе за медалями остались: Россия, США, Япония, Канада и Китай.

Японец Юма Кагияма набрал невероятные 208,94 балла и заработал для команды 10 очков. Россиянин Марк Кондратюк подарил своей команде 9 баллов. Американцы просчитались с заменой, когда вместо безцпречного Чена выпустили Винсента Чжоу.

Командные соревнования

6 февраля

Мужчины

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94 (10 командных очков)

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65 (9)

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44 (8)

4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04 (7)

5. Роман Садовский (Канада) — 122,60 (6)

Сборная России по фигурному катанию лидирует в командном турнире Олимпиады в Пекине по итогам пяти видов программы.

Командный турнир

Положение после 5 видов из 8

1. Россия — 45 очков

2. США — 42

3. Япония — 39

4. Канада — 30

5. Китай — 29

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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