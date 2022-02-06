Командный турнир по фигурному катанию: Валиева выводит Россию в лидеры

Безупречная Камила Валиева за короткую программу набрала 90.18 балла, принесла сборной России безоговорочные 10 очков и вывела свою команду на промежуточное первое место. Впереди — произвольные программы.

Командные соревнования

6 февраля

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,18

2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74,73

3. Маделин Скиза (Канада) — 69,60

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56

5. Карен Чен (США) — 65,20

6. Николь Шотт (Германия) — 62,66

7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49

8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52

10. И Чжу (Китай) — 47,03

Сборная России по фигурному катанию лидирует в командном турнире Олимпиады в Пекине по итогам четырех видов программы.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командный турнир

Положение после 4 видов из 8

1. Россия — 36 очков

2. США — 34

3. Япония — 29

4. Канада — 24

5. Китай — 22

6. Италия — 18

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.