Командный турнир по фигурному катанию: Валиева выводит Россию в лидеры(15)
Безупречная Камила Валиева за короткую программу набрала 90.18 балла, принесла сборной России безоговорочные 10 очков и вывела свою команду на промежуточное первое место. Впереди — произвольные программы.
Командные соревнования
6 февраля
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,18
2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74,73
3. Маделин Скиза (Канада) — 69,60
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56
5. Карен Чен (США) — 65,20
6. Николь Шотт (Германия) — 62,66
7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49
8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05
9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52
10. И Чжу (Китай) — 47,03
Сборная России по фигурному катанию лидирует в командном турнире Олимпиады в Пекине по итогам четырех видов программы.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Командный турнир
Положение после 4 видов из 8
1. Россия — 36 очков
2. США — 34
3. Япония — 29
4. Канада — 24
5. Китай — 22
6. Италия — 18
7. Грузия — 15
8. Чехия — 12
9. Украина — 4
10. Германия — 3
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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