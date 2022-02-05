ЧП и криминал
05.02.2022, 21:42

ВИДЕО | ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: из-за скользкой дороги автомобиль врезался в фонарный столб

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В субботу вечером на 10 км шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП.

ДТП произошло на отрезке шоссе между Ассаку и Пилдикюла около 19:30. По словам Департамента полиции и погранохраны, водитель не справился с управлением из-за скользкой поверхности дороги, автоомбиль отбросило на дородное ограждение и фонарный столб.

К счастью, никто не пострадал. Однако на участке шоссе из-за ДТП пропало освещение.

Автомобиль отбуксировали с места ДТП.

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