05.02.2022, 21:42
ВИДЕО | ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: из-за скользкой дороги автомобиль врезался в фонарный столб(1)
В субботу вечером на 10 км шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП.
ДТП произошло на отрезке шоссе между Ассаку и Пилдикюла около 19:30. По словам Департамента полиции и погранохраны, водитель не справился с управлением из-за скользкой поверхности дороги, автоомбиль отбросило на дородное ограждение и фонарный столб.
К счастью, никто не пострадал. Однако на участке шоссе из-за ДТП пропало освещение.
Автомобиль отбуксировали с места ДТП.