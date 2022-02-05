ВИДЕО | ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: из-за скользкой дороги автомобиль врезался в фонарный столб

ДТП произошло на отрезке шоссе между Ассаку и Пилдикюла около 19:30. По словам Департамента полиции и погранохраны, водитель не справился с управлением из-за скользкой поверхности дороги, автоомбиль отбросило на дородное ограждение и фонарный столб.